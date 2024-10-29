平壤分析無人機殘骸 指來自韓白翎島

認定闖國防省上空 投放政治傳單 北韓官媒朝中社周一公開在平壤發現的無人機殘骸拆解和分析結果，指它從朝鮮半島西部海域的南韓白翎島起飛，曾在平壤國防省上空投放政治傳單，朝方再次指控幕後黑手是南韓軍方。

北韓聲稱本月19日在平壤市兄弟山區西浦一洞第76居民班地區發現墜毀的無人機殘骸，北韓國防省發言人周日發布事件最終調查結果，由國防省和國家保衞省等組成的聯合調查小組分析無人機飛行控制面板後發現，無人機於10月8日晚上11時25分30秒從白翎島起飛，侵犯北韓領空，經過黃海南道長島郡和椒島周邊海域飛抵南漕鴨島周邊海上後變更航線，經南浦市千里馬區上空滲透到北韓首都平壤上空。

內有238飛行計劃紀錄 無人機分別於10月9日凌晨1時32分8秒在北韓外務省大樓和勝利地鐵站上空，凌晨1時35分11秒在國防省大樓上空空投了政治黑色傳單。飛行控制軟件資料包含2023年6月5日至2024年10月8日產生的238個飛行計劃和紀錄，其中除了10月8日資料以外，其餘均為南韓境內的飛行數據。

北韓製作發布的無人機10月8日飛行航迹圖表顯示，無人機從白翎島以順時針方向，沿着西部海域，飛行至平壤的上空，之後沿原路返回原點。國防省發言人聲稱，如果南韓再次侵犯北韓國家主權，朝方將採取毫不留情的攻勢行動，使一切災禍的根源地、挑釁的原點永遠消失。

金與正否認向南韓發無人機 另外，北韓領袖金正恩胞妹兼勞動黨中央委員會副部長金與正發表談話，否認向南韓發放無人機及針對南韓總統尹錫悅的傳單。她指軍方、個人或團體都沒有放飛無人機，朝方無法確認事件，亦沒有回應的價值。南韓聯合參謀本部周一警告，若北韓無人機滲透到南韓境內，韓軍將採取相應措施，全力保護國民生命與財產安全。本報綜合報道