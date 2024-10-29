玻利維亞前總統險遭暗殺

玻利維亞前總統莫拉萊斯周日在社交網聲稱遭槍擊，避過暗殺，但司機受傷，指控事件是總統阿爾塞策劃。阿爾塞要求立即徹查事件，並譴責在政治使用暴力。莫拉萊斯與阿爾塞，正爭取成為明年總統大選執政社會黨候選人，莫拉萊斯聲稱阿爾塞在政治上無法打敗自己，因而訴諸武力，批評阿爾塞是歷來最差的總統。（綜合報道）