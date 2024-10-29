學者：美錯估華發展軌迹 圍堵政策難變

裴弼革分享，美國已故小說家兼知識分子維達爾（Gore Vidal）曾被問及前蘇聯解體會如何影響美國政治，維達爾調侃稱蘇聯人相當不禮貌地剝奪美國政治精英的「敵人」，即一個可以妖魔化及能用來為戰爭和過多軍事開支作辯護的外國。在約35年前，維達爾認為「新敵人」的唯一選擇是阿拉伯人和日本人。惟阿拉伯人不會是「長遠魔鬼」，因為他們人數太多，擁有太多石油，對美國有影響力。至於日本人，如果美國試圖讓他們成為「敵人」，他們就會收購美國電視網絡，不斷播放「紓緩」的茶道節目，破壞任何妖魔化日本的企圖。裴弼革指維達爾對日本人的看法是正確，對阿拉伯人的看法卻是錯誤，因為美國所謂的反恐戰爭在21世紀開始的15年裏把阿拉伯人變成了「新敵人」。不過，武裝分子只能發動小規模攻擊，只是差勁的「長遠魔鬼」，而美國政治精英以此為糟糕的藉口，長期在軍工複合體花費數以十億美元。