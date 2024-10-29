傳華黑客截聽特朗普顧問手機 美徹查

【本報綜合報道】美媒近日消息指，中國黑客試圖入侵共和黨總統候選人特朗普和其競選副手萬斯，以及與民主黨總統候選人賀錦麗競選活動有關人士的手機。《華盛頓郵報》周日再報道指，通話遭截聽的包括特朗普陣營一名身份未披露的顧問。美國聯邦當局已開展調查，仍在了解這些黑客取得多少通話內容。

報道引述消息人士指，涉事黑客是美國研究人員稱為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的一個中國政府附屬組織成員，數月前展開一場全面性間諜活動，期間搜集到大量相關電話通話內容。消息人士表示，黑客取得上述特朗普陣營顧問的未加密通訊，包括短訊內容在內，但在Signal平台等點對點加密通訊軟件的通話內容，相信未遭入侵。事件引發外界更關注政客遭滲透的程度，也憂慮此事會對國安構成長期威脅。

中方倡停止抹黑 聯邦調查局（FBI）拒絕針對此事置評，中國駐美使館已駁斥指控。中國外交部發言人林劍昨日再反駁稱，美國炮製網絡溯源的虛假敍事，真實目的是栽贓陷害中國。中方奉勸美方停止「賊喊捉賊」等種種不負責言行，停止在全球搞網攻，停止利用網絡安全問題污衊抹黑中國。

對於美媒報道西方國家認為中國正以前所未有的規模開展間諜活動，林劍批評美國從未停止針對中國的間諜活動，還長期對其盟友大規模竊聽竊密，一邊不加掩飾地在全球開展間諜活動，一邊給其他國家安上間諜威脅的莫須有罪名，完全是顛倒黑白。另有報道指明年美軍將開始推出新型移動衞星干擾站是為對抗中俄，林劍強調中國無意與任何國家搞太空競賽，也不謀求所謂太空優勢。他敦促美方停止散播不負責言論，停止在外空擴軍備戰。