特朗普赴紐約市造勢 梅拉妮亞馬斯克站台

闖民主黨票倉 警戒備防衝突 美國共和黨正副總統候選人特朗普與萬斯周日在民主黨票倉紐約市舉行造勢大會，特朗普妻子梅拉妮亞、美國富豪馬斯克等人現身站台。紐約市警方高度戒備，避免特朗普及賀錦麗兩陣營支持者發生衝突。

特朗普陣營在紐約市中心麥迪遜廣場公園舉行造勢大會，全美各地遠道而來的大批支持者，半夜在會場外排隊等待進場。由於人流龐大，紐約市警局在會場周邊大規模封路。特朗普陣營史無前例於投票日倒數前在非搖擺州舉行活動，大型選舉活動旨在吸引輿論焦點。

特朗普卸任後極少在公開場合現身的梅拉妮亞罕有現身，強調全力支持丈夫。特朗普發表長篇演說，引用已故前總統列根的名言「過去4年你過得好嗎？」開場，抨擊總統拜登及民主黨對手賀錦麗的經濟、移民政策，造成美國史上最嚴重的通脹，賀錦麗會帶來第三次世界大戰，誓言「我們不會再接受民主黨，賀錦麗，你被開除了！」。

重申美國優先 擊敗左翼 特朗普重申美國優先，「讓美國夢重生」作為美國優先的部分計劃，需要擊敗賀錦麗的激進左翼議程。他再次把反對者稱為「內部敵人」，形容他們是美國的最大威脅。他還多次強調移民和幫派暴力之間的聯繫，即場播放一段顯示多宗幫派暴力的視頻，引發觀眾的呼喊。

一名活動義工表示，因為移民、經濟、外交政策等，若特朗普當選會讓新聞再度有趣，過去新聞看來真的很無聊。他指︰「大家都同意拜登與賀錦麗不是有趣的人，希望每天早上起床時有人可以期待，新聞有強勢的訪談。」本報綜合報道