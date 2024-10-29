日本政治動盪 難配合美印太戰略

【本報綜合報道】日本自民黨、公明黨執政聯盟在周日眾議院選舉失利，美國傳媒分析認為日本政治動盪之際，即使自民黨總裁石破茂最終能保住首相一職，也難以推進安保政策目標，影響強化自衞隊和加強與美軍合作的計劃，阻礙美國政府推動在印太地區加強遏制中國。

倘若石破茂內閣留任，自民黨政策將被迫妥協，變得更民粹，難以按照原定計劃通過提高稅率增加國防預算。如果日本最大在野黨立憲民主黨想組閣執政，它也必須聯合眾議院內各個小政黨，安保政策上難以配合美國動向。美國坦普爾大學教授納多（Paul Nadeau）指出，日本政黨對美國的態度在過往左右日本選舉結果，如今不同政黨之間對日美同盟和東亞安全的不同願景，將重回日本選民視線並成為爭議。日本政府安保政策將更獨立於美國，令印太地緣政治更加複雜。

今次日本大選距離其最緊密盟友美國的大選日僅9天，美國總統候選人將需重新考慮對日政策，避免重演在2010年時任總統奧巴馬提出駐沖繩美軍普天間基地遷移後，遇到日本國內反對聲音並導致時任日本首相鳩山友紀夫下台的外交政策失敗。美國共和黨總統候選人特朗普原先主張向美國駐軍所在國家收取更多金錢回報，勢招致陷入經濟不景的日本國民反彈。民主黨總統候選人賀錦麗的貿易保護主張，如向進口商品徵收關稅和補貼，將打擊日本製造商品出口至美國。

華籲推進中日戰略互惠 關於日本眾議院選舉結果，中國外交部發言人林劍昨天稱這是日本的內政，中方不作評論，但強調中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民的根本利益。他希望日方與中方相向而行，恪守中日四個政治文件的原則和共識，全面推進兩國戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

納多