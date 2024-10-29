倘石破茂連任 施政需在野黨支持

【本報綜合報道】日本自民黨、公明黨執政聯盟在周日眾議院選舉僅得215席，無法維持過半數優勢，首相兼自民黨總裁石破茂可能成為「短命首相」。傳媒分析認為，石破茂仍有機會保住首相一職，但自民黨和公明黨有可能成為「少數執政黨」，在施政上面對諸多掣肘，難以推動任何改革。

少數執政黨難推改革 儘管選後非執政聯盟議員多達250人，但最大在野黨立憲民主黨只手握148席，且與其他在野黨政策目標存在分歧，導致組閣艱難。在下月的首相指名選舉上，當無候選人達到投票總數的過半數，就會以得票多的一方獲得決議，而自民黨仍是眾議院最大黨，石破茂有望再次出任首相，組成第二屆石破茂內閣，但執政黨的議席將不足半數，成為「跛腳鴨」。

在「少數執政黨」狀態下，自民黨仍有機會組成「局部聯盟」。第三大黨日本維新會的代表馬場伸幸主張依照「是非曲直」決定投票立場，而第四大黨國民民主黨的代表玉木雄一郎並不否定各個政策領域的合作。自民黨可以考慮通過在預算案和重要法案等各案件上與在野黨達成共識，但政策推進力將會下降。