接連爆醜聞 自民黨民望急跌

【本報綜合報道】日本前首相安倍晉三前年7月8日遇刺逝世以來，執政自民黨接連爆出醜聞，包括與統一教會關係密切及瞞報政治獻金。加上長期經濟不景，令自民黨民望急劇下滑。即使石破茂出任首相，新內閣就職時支持度仍創超過20年以來新低。

涉嫌殺死安倍晉三的槍手山上徹也被捕後供稱，其母沉迷統一教會傾家蕩產，而安倍晉三與該教過從甚密，遂決定行刺他。事件導致自民黨內閣支持率下降，令時任首相兼自民黨總裁岸田文雄鞠躬道歉，並宣布自民黨和統一教會斷絕關係。此外，自民黨去年11月再爆出派系瞞報政治獻金醜聞，涉事最大派系正是安倍晉三生前領導的清和政策研究會，也令該黨失去公眾信任。

通脹令選民沮喪 同時，新冠疫情後全球經濟低迷，日本家庭開始感受到日圓疲弱、食品價格飆升帶來的經濟壓力，也令自民黨失去支持。前日本民主黨眾議員、東京早稻田大學政治學教授中林美惠子則認為選民已厭倦自民黨。她解釋，自民黨執政多年來，日本經歷「失去的三十年」，目前面對貨幣貶值，進口商品因通脹而變得昂貴，很多選民都看在眼內，使他們感到沮喪。