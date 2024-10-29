日眾院選舉 執政聯盟議席不過半數 石破茂相位恐不保

反對黨大勝 黨魁野田佳彥爭角逐日揆 日本眾議院選舉昨天完成點票，結果顯示由自民黨及公明黨組成的執政聯盟議席不過半數，合共只得215席；在野黨則合共取得250席。上一次執政聯盟未能取得過半議席已是2009年，惟首相兼自民黨總裁石破茂表明無意辭職，稱會認真反思；最大反對黨、立憲民主黨黨魁野田佳彥透露，將爭取成為新一任首相。

自民黨冀尋求合作穩固地位 今屆眾議院選舉改選全部465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1,344人登記參選，包括單一選區1,113人及比例代表選區231人。執政聯盟15年來首次在眾議院選舉大敗，自民黨議席由選前的247席，銳減至191席；公明黨由32席減至24席，上月接任黨魁的石井啓一亦敗選。在野立憲民主黨議席就由選前的98席大增至148席，連同其他在野政黨議席總數為238席。另外12席由無黨派人士贏得，其中6人是因政治獻金醜聞而不獲自民黨提名的議員。

石破茂承認，自民黨選情受政治獻金醜聞影響變得嚴峻，自己則受到了非常嚴厲的評價，必須謙卑而莊重地接受，希望尋求與理念相同的政黨合作，維持以自民黨為中心的政府。他指將會徹底消除政治與金錢的裙帶關係，回歸本源，推進黨內嚴格改革，包括取消政策活動費。他續指，在競選過程中有許多選民反映受高物價困擾，政府需要制訂向低收入人群提供補貼等措施和補充預算。石破茂和石井啓一昨天簽署聯合執政協議文件。

另一方面，立憲民主黨大幅增加議席，決定尋求與其他在野黨合作，為特別國會舉行的首相指名選舉做準備。該黨黨魁野田佳彥周日晚受訪時指：「我所持立場是讓執政黨繼續下去是不行的，如果在推進徹底的政治改革方面能達成共識，希望能與其他政黨展開對話。」他補充，爭取被指定為首相是當然的，既然說了政權更迭才是政治改革，就要去追求。國民民主黨黨魁玉木雄一郎同日表示，即使出現自民黨和公明黨議席數不過半的情況，也不考慮與執政聯盟合作。

傳11‧11開特別國會選首相 根據日本憲法，大選後30天須召開特別國會，並選出首相。日媒昨天引述消息報道，執政黨開始協調於下月11日召開特別國會，舉行首相指名選舉。有分析指，自民黨或會重新接納涉及獻金醜聞而未獲黨內提名的人士，以擴大支持。按照流程，屆時石破茂內閣將集體辭職，由國會指名下一任首相人選並表決。預計首輪投票上，各黨將分別推舉黨友作為首相候選人。當無人得票過半數，將由得票前兩名進行次輪決勝投票，若最終雙方得票均未過半數，則由得票較多一方成為首相。若果石破茂未獲指名為首相，或會成為戰後「最短命」首相。本報綜合報道

石破茂表明無意辭職，稱會認真反思，推動黨內改革。 日本眾議院選舉政黨議席變化 野田佳彥