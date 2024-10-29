嘉義8連震 民宅驚現裂痕

台灣嘉義縣中埔鄉周日下午2時許僅約一小時內接連發生8次地震，傳出零星災情。一整排民宅出現裂痕，暫列為危險住宅，其中3戶投靠親友，另有一戶4人需安置他處。中埔鄉周一清晨4時28分再發生黎克特制3.8級極淺層地震。（綜合報道）