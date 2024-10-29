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逆線撼兩車 宜蘭司機喪命
台灣宜蘭縣上周六晚發生致命車禍，一輛私家車疑過彎不慎，先剷上安全島再逆向闖入北上行車線，失控撞向兩輛車，肇事司機身亡，另有4人受輕傷。台中市另有一名青年周日無牌駕駛撞死一名行人，檢方複訊後依肇事逃逸、過失致死、毒駕致死、不確定故意殺人等罪嫌聲請羈押，台中地方法院昨日裁定羈押。（綜合報道）
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