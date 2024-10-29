熱帶風暴康妮增強 撲台灣東部

【本報綜合報道】大陸中央氣象台昨日預測，熱帶風暴「康妮」將向西偏北轉西北方向移動，強度逐漸增強，最強可達強颱風級或超強颱風級，並逐漸向台灣東部海面靠近，可能於周四登陸台灣中部或北部沿海，之後穿過台灣島進入台海，並轉向東北移動，擦過或登陸浙江和福建沿海，強度逐漸減弱。

台灣氣象署昨針對台南市、高雄市和屏東縣發布大雨特報，又指「康妮」有持續增強趨勢，今日至周三有機會發布海上颱風警報，之後可能發布陸上颱風警報，料周四至周五影響最劇烈，暴風圈可能籠罩全台。根據120小時颱風暴風侵襲機率圖，花蓮縣達93%，桃園、新竹、新北、台北等多個縣市均逾九成。

料福建浙江大暴雨 受冷空氣和「康妮」帶來的大風影響，東海大部海域、台海、台灣以東洋面、巴士海峽、南海北部海域、北部灣昨日料有7至8級、陣風9至10級的大風，未來或為台灣、福建、浙江、上海等地帶來強降雨。據預測，海南島的降雨將繼續加強，東部局部地區日降雨量可達250至300毫米。三亞全市中小學、幼兒園昨日中午開始停課，部分景區暫停營業，三亞鳳凰國際機場至少24架次航班延誤起飛。