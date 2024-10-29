中央機關招募371公務員 接受報名

【本報綜合報道】國家公務員局周日發布消息，2025年度中央機關公開遴選和公開選調公務員報名即將開始，考生可於昨日早上8時至下月6日傍晚6時期間，登錄相關專題網站報名，筆試下月30日在全國各直轄市、省會城市和自治區首府同時舉行。

共41部門參加 本次公開遴選和公開選調中央機關共有41個部門參加，計劃選拔371人。其中，公開遴選職位為一級調研員及以下職級，計劃選拔350人；公開選調職位包括副處長職務和一級至四級調研員職級，計劃選拔21人。本次公開遴選和公開選調工作突出政治標準、人事相宜和全程把關，不出版也不指定輔導用書等，當局呼籲考生避免上當受騙。

中央機關及其直屬機構2025年度考試錄用公務員網上報名與資格審查工作分別於上周四和六結束，共有341.6萬人通過用人單位的資格審查，通過資格審查人數與錄用計劃數比例約為86比1。通過資格審查的考生可於下月1至6日期間，登錄相關網站報名確認和繳費。