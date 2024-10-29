騙四川政府補貼 前副殯儀館長遭法辦

【本報綜合報道】四川省紀委旗下「廉潔四川」上周五披露，由於覷覦區政府向死者親屬提供補貼，德陽市羅江區殯儀館前副館長李軍擅自修改殯儀館收費標準。他涉嫌嚴重違紀違法，已被移送司法機關。

擅自修改收費標準 通報指，李軍1980年出生，四川德陽人，2000年畢業後在德陽市殯儀館工作，2008年被任命為羅江縣殯儀館主持工作的副館長。2013年，他調入民政局，與更多從事殯葬行業商人及老闆接觸，開始收取當地公墓業務經理現金紅包。從2019年開始，由於羅江區開始實施惠民殯葬政策，每名替逝者火化親屬可獲1,000元（人民幣‧下同，約1,090港元）火化補貼費，他於是提高殯儀基礎性服務收費標準，讓死者親屬用滿上述補貼費。

2020年3月至2024年5月，羅江區殯儀館更改6項收費標準，取得超出物價局收費標準收入66萬多元（約72萬港元），新增4項未經報批的收費項目，取得收入280萬多元（約305萬港元）。2015年至2024年5月，李軍還以虛增汽車修理費用、虛增日常採購辦公耗材費用及虛增購買火化爐費用等方式，從殯儀館帳戶中套取資金共計55.4萬元（約60.4萬港元），均由其統一安排使用。