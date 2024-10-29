北京男小學門外斬途人 5傷包括3童

【本報綜合報道】內地再度發生學童被斬血案，周一放學時段，一名中年男子在北京市海淀區一間名牌小學校門外持刀襲擊途人，造成至少5人受傷，包括3名小學生。家長和途人合力制服兇徒，傷者無生命危險。警方已控制疑犯，仍在調查，外界關注其行兇動機。

1人斷指 旁人合力制服兇徒 北京市公安局海淀分局通報，事發於昨日下午3時20分左右，位於海淀區萬泉莊路和萬柳中路交叉口附近，案件導致5名路人受傷，其中3名未成年人，50歲男性疑犯唐××被當場控制，傷者獲及時送往醫院治療，無生命危險。

網上流傳消息顯示，疑兇用菜刀斬向剛放學的小學生，有男有女，其中兩名學童傷勢嚴重，一人以掌護頭時被刀斬斷手指。有家長跪坐地上痛哭，抱緊受傷兒童。兇徒被現場另一名男子制服按壓在地，疑兇頭部和手流血，男子身上同染血，地上血漬斑斑。

警方未有說明涉事小學名稱，位置及網傳顯示是中關村第三小學。資料顯示，中關村第三小學是海淀區傳統名校，入讀競爭激烈，所在的萬柳區域學區房樓價不菲。但是去年北京海淀區實行多校劃片，導致一批報讀的學生被分流至其他同區小學，引起家長不滿。