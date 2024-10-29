江西上猶縣10招 銀彈鼓勵育3孩

內地出生人口持續下降，近來不少地區在落實優化生育政策及完善生育配套支持措施方面，給予生育二孩、三孩家庭更優惠政策，並加強經濟補助。內媒昨日報道，江西省贛州市上猶縣出台文件，給出10項保障政策，包括對生育二孩、三孩的家庭，生育後且已在該縣上戶口的分別給予一次性獎勵7,000和1.3萬元（人民幣‧下同‧約7,628和1.42萬港元）。

上猶縣上周五出台《上猶縣關於落實優化生育政策及完善生育配套支持措施的實施方案（試行）》，保障政策涵蓋產假優待、生育獎勵、孕期服務、免費體檢、入託補貼、教育優待醫保代繳、購樓補貼、景區和交通優惠、婦女就業保障。其中，國家機關企事業單位在崗幹部職工如生育二孩、三孩，在現有假期188天的基礎上增加至218天，同時享受所在單位在崗期間的工資、績效和福利待遇。用人單位招聘時，不得限制生育作為錄用條件，不得差別化提高對婦女的錄用標準。

孕婦免治療費 有購樓補貼 此外，在該縣建檔的孕婦在公立醫院孕期健康檢查時，免除普通門診掛號診療費。第三孩在6周歲前，每年免費開展一次血常規等健康體檢。第二孩和第三孩如在0至3周歲入公辦託育機構或符合條件的民辦託育機構全日託，每人每月分別由政府補貼300和500元（約326和544港元）。第三孩在該縣就讀公辦幼兒園，免收保教費。二孩、三孩家庭生育後的3年內在縣內購新建商品房，分別可獎補一萬和兩萬元（約1.09萬和2.18萬港元）。生育三孩的父母及其子女，可辦理3年有效期的縣內國有景區免費通行卡和城區公交免費卡。本報綜合報道