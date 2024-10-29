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中央巡視報告續強調反貪
中共中央政治局昨日召開會議，審議《關於二十屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》。會上強調要增強憂患意識，統籌好發展和安全，着力防範化解重點領域風險，牢牢守住安全底線；同時着力剷除腐敗滋生的土壤和條件，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。（綜合報道）
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