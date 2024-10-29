今年已立案查7.7萬村幹部

中央紀委國家監委上周六通報今年1至9月全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況，期間對現任或前任村黨支部書記、村委會主任7.7萬人立案，在該項上被立案的人數已遠超去年同期的4.6萬人，甚至超過去年全年的6.1萬人。（綜合報道）