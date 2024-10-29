江西現首宗破壞軍婚案

【本報綜合報道】江西省南昌縣人民檢察院近日對辦理的第一宗破壞軍婚案提起公訴，案中被告在知情下，與一名現役軍人配偶保持同居關係。根據內地刑法，犯下破壞軍婚罪可被判處3年以下有期徒刑或拘役。

士兵妻涉偷漢 正在杭州服役的軍人李×與女子陳×在家人介紹下，今年3月登記結婚，李男5月底發現男子龔×與陳女可能存在關係後報案。由於李男在杭州服役取證困難，杭州市軍事檢察院通過軍地協作，將線索轉發至南昌縣人民檢察院。該檢察院與公安機關聯合會商，在聽取軍方和軍人意見後，公安機關立案後啟動涉軍類案件專人辦理提前介入機制，迅速偵破案件。

龔男被抓獲後，如實供述犯罪事實，認罪認罰，並簽署《具結書》。針對被害人家庭困難情況，南昌縣人民檢察院啟動司法救助程序，向軍人家屬發放救助金。檢察機關工作人員表示，軍人常年在軍營服役或因軍務無暇顧及家庭，軍婚遭到破壞，會極大動搖現役軍人的服役狀態，嚴重影響部隊戰鬥力和安全穩定；強調破壞軍人婚姻家庭，不僅要受道德譴責，更要接受法律制裁。