軍媒指官兵互稱呼太江湖化 促規範

【本報綜合報道】內地軍媒《解放軍報》周日刊文指，軍隊人員之間稱呼出現不夠規範的問題，如稱領導為「老大」、「老闆」，稱同事為「哥們」、「兄弟」等，形容是「江湖氣十足」，必須糾正。文章指出，軍隊是一個高度集中統一的武裝集團，稱呼規範化是維護和提高戰鬥力所必需的。

文章指出，在基層走訪調查發現，部隊時常出現官兵之間一些不符規定、不合時宜的稱呼，如不管老兵是不是班長，新兵都叫其「班長」；個別官兵把首長秘書稱為「大秘」，把上級機關參謀人員稱為「高參」等。軍隊人員稱呼不夠規範的問題主要表現在5方面，包括以正職稱副職，如稱副團長為團長；以實職稱虛職，如稱團職參謀為「處長」；任意簡化全稱，如稱「王處長」為「王處」；隨意刪減，如把司令員稱「司令」；還有充斥江湖氣問題。

領導幹部應帶頭糾治 文章提出，各級應加強教育引導，大力倡導清清爽爽的同志關係，規規矩矩的上下級關係；組織官兵認真學習《中國人民解放軍內務條令（試行）》相關內容，強化條令意識，規範言行舉止。文章又指，黨員領導幹部更應發揮表率作用，帶頭糾治各種非規範稱呼，杜絕濫用綽號和江湖習氣。