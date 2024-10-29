斬社區女書記 宜昌刀煞自殺

據該名知情網民提供一段長43秒的現場影片顯示，案發於宜昌市西陵區學院街道某社區服務中心。社區二樓疑似有民警在勘驗現場。社區門外停泊了多輛警車和救護車，不少市民在場圍觀。據知情者稱，案發於上周五下午3時許，一名男子手持兇器闖入社區服務中心，直接衝向社區女書記。男子襲擊女書記後未離開現場，而是當場自殺。內媒周日從西陵區政府、當地公安機關和120應救中心證實，確有案件發生。據宜昌市西陵區政府官網內容顯示，西陵區學院街道某社區黨委書記為女性。內媒撥打該社區書記的手機號碼，卻一直無人接聽。