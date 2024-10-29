斬社區女書記 宜昌刀煞自殺
【本報綜合報道】湖北省宜昌市西陵區日前發生持刀傷人事件，受害者傳為社區女書記，傷人者行兇後隨即自殺。有知情網民稱，兩人事後送院搶救。
據該名知情網民提供一段長43秒的現場影片顯示，案發於宜昌市西陵區學院街道某社區服務中心。社區二樓疑似有民警在勘驗現場。社區門外停泊了多輛警車和救護車，不少市民在場圍觀。據知情者稱，案發於上周五下午3時許，一名男子手持兇器闖入社區服務中心，直接衝向社區女書記。男子襲擊女書記後未離開現場，而是當場自殺。內媒周日從西陵區政府、當地公安機關和120應救中心證實，確有案件發生。據宜昌市西陵區政府官網內容顯示，西陵區學院街道某社區黨委書記為女性。內媒撥打該社區書記的手機號碼，卻一直無人接聽。
根據網絡公開資訊，遇襲女書記姓龔，目測50歲左右，半個月前通過專項招聘，被聘用為事業單位人員。內媒周日致電宜昌市公安局，民警回覆，案件正由該公安局西陵區分局學院派出所調查處理當中，不方便透露案情。至於事件是否命案，警方稱「這個不好說」。
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