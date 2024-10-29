本年北京口岸入境外籍客 逾197萬

【本報綜合報道】今年截至上周五，北京口岸入境外籍人士超過197.2萬人次，同比增長144.1%，當中大多數入境理由為旅遊、探親。上述期內，北京共辦理免簽入境外籍人士59.5萬人次，為5萬多人次符合入境條件的外籍人士簽發144小時過境免簽，分別是去年同期的8.4倍與3.1倍。

擴對多國免簽 勢迎更多旅客

北京邊檢總站表示，隨着本月15日中國對葡萄牙、希臘、塞浦路斯、斯洛文尼亞持普通護照人員試行單方面免簽政策，中國免簽「朋友圈」持續擴容、便利人員往來措施不斷優化，外國人赴華旅遊意願上升。該站稱，周日北京口岸迎來冬春航季，新增北京往返俄羅斯、悉尼、墨爾本、新加坡等多條國際航線。為確保通關順暢，該站在客流量較大的執勤現場將增加查驗通道及候檢區域，開設中國公民通道、外國人通道、快捷通道等多類型通道，實行旅客動態分流等措施。