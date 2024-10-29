芬蘭總統訪京 料助中歐關係

【本報綜合報道】芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）抵達北京，昨日至周四對中國進行國事訪問，尋求加強經濟合作，這天也是中芬兩國建交74周年紀念日。評論認為，此訪在目前的波動時期有助於中歐關係，對於歐盟內部形成更全面、客觀的對華立場有好處。

中國外交部發言人林劍早前介紹此訪有關安排，指斯圖布訪華期間將與中國高官會面，就雙邊關係和共同關心的議題深入交換意見。林劍表示，中方願與芬方保持高層交往，延續傳統友誼，加強經貿投資、綠色轉型等領域互利合作，攜手應對全球性挑戰，推動中芬關係不斷取得新發展。

除了商業代表團外，此次陪同斯圖布訪華的有芬蘭環境與氣候變化部長、農業與林業部長和外長等高官，他們將先後到訪北京和上海。芬蘭外長瓦爾托寧表示，中國是許多全球和地區問題的重要參與者，不僅要討論中芬雙邊關係，還要討論影響歐洲和芬蘭安全的熱點問題。有專家認為，此訪表明現在多數歐洲國家願積極發展對華合作關係，中芬雙方可能推出新的工作計劃，進一步鞏固和管理雙邊關係。