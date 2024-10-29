國台辦：台再購美武器 只會加劇危機

不滿解放軍圍島演習後 賴清德獲「撐腰」 解放軍圍台軍演結束一周後，美國上周五宣布向台灣出售總值20億美元（約156億港元）的防空系統及遠程雷達，台灣強調將持續強化自我防衞。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周日回應時警告台灣的賴清德當局，買武器買不來安全，只會讓台灣更加兵凶戰危。

朱鳳蓮表示，大陸堅決反對美國向台灣出售武器，這一立場是一貫的、明確的。她批評美方一再違背其領導人「不支持台獨」的承諾，助長「台獨」冒險行徑，破壞台海地區和平穩定，陸方對此堅決反對，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

朱鳳蓮又指出 ，「台獨」與台海和平水火不容，賴清德當局上台以來，妄圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」，不斷升高兩岸對立對抗。她強調，祖國統一是歷史必然，「台獨」分裂行徑和外來干涉阻擋不了大勢，動搖不了大陸解決台灣問題、完成統一的決心意志。

谷立言：不憂美對台路線改變 另一方面，美國在台協會處長谷立言近日受訪，談及美國大選對美台關係的影響、兩岸局勢以至半導體等議題。他指出，不論是民主黨總統候選人賀錦麗或共和黨總統候選人特朗普當選，不擔心美國的基本路線改變；強調美台關係具跨黨派支持，對亞洲的外交政策也不會有太大改變。除了持續提供戰機、坦克等傳統武器，他又認為對台提供防空系統、反艦導彈等裝備特別重要，以加強不對稱戰力。

谷立言指出，自1979年台灣關係法通過後，美台關係向來有美國跨黨派支持，涉台法案每次都在國會壓倒性通過；又指民主、共和兩黨均重視東亞和印太的穩定安全，特朗普擔任總統時與日本關係非常好，亦積極主導「四方安全對話」（QUAD），兩黨均擔心中國大陸在這些區域的往來，認為需鞏固同盟關係、加強阻嚇力。他提到，菲律賓希望與美方加強經貿關係，台灣可扮演角色，期望台灣加強對菲投資。他又認為，台灣持續軍事改革加上美國在太平洋的部署，兩岸爆發全面戰爭的可能性頗低。

對於「半導體去台化」議題，外界擔憂美國把台灣最值錢的產業搬走後，就不會管台灣。谷立言認為這是誤會，任何半導體產業並非零和遊戲，台灣半導體產業與美國有很好的互補關係，高階半導體產業不可能離開台灣，美國相關出口管制是針對大陸，台美利益是百分百相同。他另估計，台美21世紀倡議及雙重課稅談判短期不會有突破，但前者第一批談判料很快生效，並在大選後開展第二批談判。本報綜合報道