面對中俄伊結盟 美以霸權瀕挫敗

拜登1997年曾在大西洋理事會（Atlantic Council）就北約議題演講，此乃一個由美國控制的政治及智庫組織，當時拜登諷刺俄羅斯：「俄羅斯威脅如果北約東擴，它會和中國結盟；這個搞不好，它還可以找伊朗。」說罷引起哄堂大笑。

雖然西方著名軍事專家克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）的名言：「戰爭只是政治透過另一些手段的延續。」強調最終還是要靠政治來解決。不過，第二次世界大戰之後，西方面對小國和窮國，軍事侵略及支配是一面倒，從來不需要考慮找政治出路，只有對方的敗北及屈服，接受西方侵略國指定的條件。即使美國引發越戰以至阿富汗戰爭，美國鷹派到今天還不承認是戰敗，因為越南及阿富汗對美國政府能有甚麼要求？

付龐大政經代價 美國政府過去揮動戰爭大棒對付小國，可以完全不需承擔任何後果，它全力支持下的以色列也有樣學樣。過去以色列在中東有無堅不摧的軍事實力，可以橫行霸道。只是時移世易，美國和以色列政府如今不僅需面臨承擔戰敗的嚴重政治後果，也要付出龐大的經濟及政治代價，原因是中國的崛起，加上與俄羅斯及伊朗結盟，成為西方國家的夢魘。美國和以色列以往發動的戰爭即使不是很快便勝利，也有能力承擔比對方更大的消耗。

可是，如今美國陷入俄烏戰爭及以色列陷入巴以戰爭的升級泥沼，這說明了一個事實，就是中國和俄羅斯團結的軍事及經濟實力已壓倒美國，而以色列面對阿拉伯國家及伊朗的結盟，也無法有效地揮舞戰爭大棒。美國結合北約盟國在軍火生產趕不上俄羅斯，美歐洲盟友的經濟比俄羅斯更差，援助烏克蘭無以為繼，況且國內反戰勢力冒升挑戰親美執政黨派。

以色列方面與哈馬斯、真主黨及伊朗最近的交鋒，已經證明以色列在現代導彈及無人機主導的戰爭下仍會受壓，這些「反以色列聯盟」的領土更廣闊且可承受更大打擊，特別是伊朗軍力及工業能力比以國遠遠強大，以色列已出現很多民眾不願參軍及軍隊抗命的情況，無法再承受戰爭消耗，政府也面臨下台。

目前美國和以色列的最大救星是特朗普，他掌權可使美國走回孤立主義，逃避一切拜登政府需要承擔好戰所引發的經濟代價及政治責任。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻