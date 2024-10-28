小說迷奇幻旅程 歐美尋童話美景

英國傳媒上周六報道，英格蘭漢普郡一名女子因為嚮往奇幻浪漫小說，所以一有機會便到世界各地旅行，發掘出接近小說描繪的美景。她拍攝的影片和照片引人入勝，令人相信原來現實中真的有童話王國，配上獨家旅遊指南分享到社交平台，吸引逾130萬名粉絲關注。

5日訪8城堡 扮卡通公主 在最近分享的愛爾蘭旅遊指南，普林斯賴特提到5天內參觀了8座當地城堡，甚至在內過夜。一頭紅髮的她穿上典雅長裙，穿梭各個華美宮殿和莊園，並在被國家地理雜誌評選為世界第三美的鮑爾斯考特花園，化身精靈在仙境奔跑。

普林斯賴特在英國曾到訪多個電影《哈利波特》系列取景地，足迹亦遍布歐美各國，如在瑞士策馬特一個小鎮，她和伴侶拍到似在星光之城擁吻的絕美照片。她又熱愛在美國俄勒岡州等公路旅行，浴途探索農場、瀑布美景。

普林斯賴特視書籍為靈感源泉，早在疫情期間看小說時，已恨不得親身前往書中描繪的童話世界，如今不但圓夢，更成為旅遊界網紅。參觀最美圖書館成為普林斯賴特旅途必去之處，在法國埃吉桑鎮也不忘扮成經典卡通《美女與野獸》的貝兒公主。本報綜合報道