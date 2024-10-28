獻金醜聞不獲自民黨提名 萩生田改獨立參選最受關注

萩生田光一

【本報綜合報道】日本自民黨爆出政治獻金醜聞，加上首相石破茂支持度低迷，令選情不樂觀。捲入醜聞的10名自民黨前議員未獲政黨提名，改以無黨籍身份參選，其中以前經濟產業大臣萩生田光一最受關注。

稱已全數退款102萬 61歲的萩生田上周六傍晚在東京八王子車站前舉行造勢活動，知名政論家櫻井良子為他助選時表示，他未獲自民黨提名也沒拿到資源，但沒有怨言。櫻井指出，日前發生自民黨匯款2,000萬日圓（約102萬港元）到萩生田擔任代表的地方黨部一事被部分媒體炒作。

在萩生田的造勢活動附近，有左派人士舉起寫上有關「小金庫事件」、「2,000萬日圓補助金」等內容的大旗和口號牌。萩生田強調已退款到自民黨戶口，自己完全沒有使用。