日眾議院選舉結束 自民黨議席難過半

石破茂或成二戰後最短命首相 日本國會眾議院選舉昨晚結束投票，隨即進入點票階段，至今未有正式結果。根據日媒票站調查，由於在野立民黨及國民民主黨席數有望增加，執政自民黨議席單獨不過半數已成定局，總裁石破茂身陷成為二戰後最「短命」首相危機。

由昨晨7時開始，全國逾4.5萬個投票站開始運作，部分直至晚上8時關門，隨後立即點票。

是次選舉由1,344名候選人爭奪眾院465個議席，其中289席來自單一選區，得票最多者當選，餘下176席由比例代表選區產生，根據政黨得票多寡再按比例分配席位，任何政黨只要取得過半233席即可單獨執政。

截至昨晚6時，總務省公布本屆眾院選舉全國投票率僅達29.01%，與2021年一屆選舉相比下跌2.63個百分點。眾多都道府縣之中，新潟縣投票率最高，達到33.36%，三重縣以32.14%排次席，而秋田縣投票率不足兩成排最尾。總務省同日公布，超過2,095萬名選民提前投票，佔選民數約20.11%，比起上次選舉多出逾37.5萬票。

當開始點票後，縱使石破茂與曾競逐總裁的高市早苗及小泉進次郎當選，自民黨成績卻不如預期。自爆出派系收受政治獻金回扣後，10名自民黨黨員未能成為該黨公認候選人，改以無黨派身份參選，多人已證實敗選，包括前文科相下村博文，前經產相西村康稔勝選。

勢與部分在野黨合作 至於立民黨代表野田佳彥亦早早宣布勝出，國民民主黨議席同時大增。截至昨晚11時，日媒指465席尚有113席未有結果，其中自民及盟友公明黨暫定合共取得餘下162席，而在野派系190席之中，立民黨取得其中120席。

分析指，即使自民及公明兩黨取得多數議席，只要不過半數，仍然須與部分在野政黨合作，或會出現追究石破茂聲音。

在選前，日媒整理各黨資訊指出，各黨黨魁在全國四出助選移動距離合共逾8.4萬公里，超過圍繞地球兩圈距離。石破茂曾赴23個都道府縣，移動距離最長，累計逾1.4萬公里，提出促使地方創生及創設防災廳等主張。野田佳彥亦移動逾1.2萬公里，強調政權輪替就是政治改革。本報綜合報道

日本選民投票選出國會眾議院議員。 石破茂 野田佳彥