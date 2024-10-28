美經濟顯對立 學者：選舉後恐大示威

【本報訊】香港中文大學全球政治經濟社會科學碩士課程主任裴弼革教授（Peter Beattie）除了與本報分享對兩位美國總統候選人競選策略的看法外，還分析了選民在今屆選舉仍然最關注經濟議題，特別是通脹，但兩黨支持者都把問題歸咎於另一黨派的政策累事。他預測，無論是特朗普或賀錦麗勝選，雙方支持者都不會認帳，可能會爆發大規模示威。

裴弼革引述民意調查機構蓋洛普（Gallup）最近的民調指出，「經濟」在今屆選舉再次成為選民首要關心的政策，反映大部分人擔憂目前美國面臨的通貨膨脹及物價上漲問題。對共和黨支持者而言，他們認為現任總統拜登需為商品價格上漲問題負責，並相信特朗普或能以某種方式減緩趨勢。他們還可能認為，拜登政府政策在薪資、就業和國內生產總值（GDP）增長等方面均遜於特朗普執政時期，民主黨執政時的經濟表現比實際情況更糟。至於民主黨支持者，他們可能認為近期的通貨膨脹和物價上漲並非拜登政策問題，經濟情況比實際表現要好，問題是特朗普政府削弱了美國經濟。

民主亦受關注 雙方解讀各異 民調顯示選民第二關心的問題是「美國民主」，這對不同黨派支持者有截然不同的含義，民主黨人擔心若特朗普再入主白宮會成為獨裁者；共和黨支持者則擔心民主黨涉及選舉舞弊，利用總統權力在未來選舉中欺騙共和黨人。另外，大多數美國人都認為墮胎、槍管和移民等社會問題，醫療保健、貿易、財富和收入差距等經濟問題，以及以巴衝突、中俄政策等外交事務「極其」或「非常」重要。

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