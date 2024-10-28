賀錦麗獲米歇爾站台 特朗普拉攏回教選民

搖擺密州爭票 均稱致力以巴停戰 美國大選將至，民主黨總統候選人賀錦麗、共和黨總統候選人特朗普上周六同樣到關鍵搖擺州密歇根州拉票。兩人均提及一旦上台，將會致力協助結束以巴戰事。

賀錦麗上周六在密歇根州南部城市卡拉馬祖舉行競選活動，主要聚焦說明在墮胎權、稅收及醫療保健等問題上與特朗普的對比，期間有反對以巴戰事的示威者在她上台時喝倒采，她隨後指出必須結束戰事。前總統奧巴馬妻子米歇爾當天為賀錦麗站台，她表示若反對墮胎的特朗普再度入主白宮，將對女性健康帶來可怕後果，呼籲選民投票給賀錦麗。

以色列人普遍挺特朗普 特朗普則到汽車業重鎮底特律拉票，並在集會上向汽車業工人承諾將扭轉經濟衰退，同時揚言可以結束中東衝突並實現和平，認為自己應該獲得回教選民支持。法新社報道，儘管特朗普對以色列立場不一，但以色列總理內塔尼亞胡很可能希望特朗普重返白宮。以色列上月一項民調顯示，68%以色列人認為特朗普是最能服務於以色列利益的候選人。儘管賀錦麗強調支持以色列及其自衞權，但只有14%以色列人選擇了她。

拜登就移民批評馬斯克 另一方面，總統拜登上周六在賓夕凡尼亞州匹茲堡為賀錦麗拉票期間，提及最近積極支持特朗普的富豪馬斯克，批評對方在移民問題上表現虛偽，稱來自南非的馬斯克在美國職業生涯開端，便是從非法勞工開始，現在卻支持特朗普反移民和開放邊境的立場。

美媒近日引述消息報道，入侵美國電訊公司網絡的中國黑客利用深度訪問權限，將目標對準特朗普和其競選副手萬斯，以及與賀錦麗競選活動有關人士的手機。中國駐美大使館駁斥上述指控，稱是虛假訊息，反斥美國是網攻的起源和最大實施者。本報綜合報道