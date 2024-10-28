真主黨射190枚火箭彈 以軍炸其地道

【本報綜合報道】以軍上周五晚至上周六凌晨空襲位於黎巴嫩貝魯特南郊的真主黨武器製造基地、情報總部的指揮所和觀察哨所，並摧毀地下戰略設施。以軍同日監測到真主黨從黎巴嫩向以色列境內發射約190枚火箭彈。

以襲加薩北房屋 35死

以軍發布真主黨地下戰略設施爆炸的畫面，稱使用400噸炸藥破壞地道，規模之大引發以色列北部地區的地震警報。設施長逾1.5公里，歷時15年建成，儲存導彈、地雷、炸藥等武器、彈藥和裝備庫存，令數百名武裝分子能長時間逗留，也包括食品供應、床鋪、儲藏櫃和電力裝置。真主黨上周六表示，當日使用攻擊型無人機對位於特拉維夫以南的一個空軍基地發動攻擊並且擊中目標，又使用火箭彈襲擊以色列北部一個情報基地及謝莫納定居點。以色列北部加利利、梅圖拉、馬納拉、馬爾加利奧特、謝莫納等地，當晚均響起防空警報。