放寬安全限制 以或料伊朗暫不報復

【本報綜合報道】以色列上周六向伊朗發動報復空襲，數小時後宣布行動結束。以軍隨後放寬對北部部分地區居民的一些安全限制，或表明以軍認為伊朗或其代理人不會即時發動大規模襲擊。

古特雷斯籲停一切軍事行動

靠近黎巴嫩邊境的以色列學校只要確保附近有防空洞，就可以開學。而在離邊境稍遠、更靠近北部港口城市海法的城鎮，目前可允許舉行不超過2,000人的集會。以軍指決定是在評估形勢後作出，聲明未有提及以色列空襲伊朗。聯合國秘書長古特雷斯發表聲明，對中東局勢持續升級深感震驚，呼籲中東地區各方停止一切軍事行動，防止全面地區戰爭。聲明指，所有造成局勢升級的行為都應受到譴責，必須停止。聲明再次緊急呼籲各方停止一切軍事行動，包括在加薩地帶和黎巴嫩的軍事行動，盡最大努力防止全面地區戰爭並重返外交途徑解決。