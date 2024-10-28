以F35I戰機傳闖首都 伊朗稱保留回應權利

德黑蘭研先於加薩黎巴嫩達持久停火 以色列上周六空襲伊朗報復，疑似出動F35I隱形戰機。總部位於英國倫敦的波斯語衞星電視頻道「Iran International」報道，F35I首次進入伊朗空域，並打擊首都德黑蘭附近的目標。伊朗武裝部隊總參謀部表示，保留適當時候回應以色列的合法權利，同時優先考慮在加薩及黎巴嫩達成持久停火。

有以色列消息人士透露，F35I飛越德黑蘭上空轟炸區內目標。以軍其後發表圖片，顯示F15I及F16I戰機參與空襲，但沒有F35I蹤影。伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維指，以軍戰機取道駐伊拉克美軍提供的空域，在距離伊朗邊境100公里的地方發射配備輕型彈頭的遠程導彈，攻擊西部伊拉姆省、胡齊斯坦省邊境及德黑蘭省雷達設施。穆薩維強調，防空系統成功攔截大部分來襲導彈，空襲造成的損害有限，且以軍戰機沒有進入伊朗領空。部分受損雷達已經立即修復，其餘則待修。

增至4死 毀導彈燃料混合器 以色列稱，戰機對德黑蘭附近的導彈工廠、其他設施及伊朗西部發動三波空襲。與伊朗革命衞隊關係密切的塔斯尼姆通訊社證實，增至4名伊朗軍人死於空襲，其中兩人是導彈部隊軍官。美國新聞網「Axios」援引消息稱，部署戰略要地保護德黑蘭、核能和能源設施的4套俄製S300防空系統受到攻擊。

拜登冀雙方衝突到此為止 專家分析衞星圖片發現，以軍擊中伊朗北部霍吉爾（Khojir）兩處導彈固體燃料混合設施。德黑蘭東南約30公里外的軍事基地有3座建築物毀於空襲，包括兩個導彈固體燃料混合設施及一個倉庫。12座用於生產遠程彈道導彈固體燃料的混合器嚴重損毀，削弱伊朗更新導彈庫存能力。混合器屬於精密設備，伊朗無法自行生產，必須向中國採購，重新製造需時一年。伊朗導彈庫存量位列中東第一，美國指控伊朗向俄羅斯提供導彈攻擊烏克蘭，並援助也門青年運動及黎巴嫩真主黨。國際原子能機構總幹事格羅西證實，伊朗核設施沒有受空襲影響。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊昨日接見殉職軍人的家屬，指不應誇大及淡化以色列的空襲，伊朗官員將評估並準確理解如何向以色列展示伊朗人民的力量，並採取一切符合伊朗國家和民族利益的行動。美國總統拜登指出，以色列空襲只擊中了伊朗軍事設施，並希望雙方的衝突到此為止。然而，以色列民族團結黨領袖甘茨、國家安全部長本-格維爾等極右政客繼續放話，指針對伊朗的打擊行動仍未結束。

以色列總理辦公室連發兩項聲明，否認因美國持續施壓而放棄打擊伊朗石油和天然氣設施計劃，轉而打擊軍事設施，強調選擇的攻擊目標是基於國家利益，而非美國指令。同時，以色列在襲擊前沒有通知伊朗。本報綜合報道