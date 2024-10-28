羈押7年判無罪 2人索償3300萬

【本報綜合報道】四川成都一間企業的負責人樊玥聰、許琰瑋被指犯合同詐騙罪，一度羈押7年，最終獲判無罪。二人獲釋後，向法院提交了總計近3,000萬元（人民幣‧下同，約3,273萬港元）的國家賠償申請。他們還要求賠償義務機關在多個媒體上賠禮道歉，以恢復他們的名譽，消除錯判帶來的負面影響。

企業負責人 被控詐騙 樊玥聰上周六透露，他與許琰瑋本月12日向成都市中級人民法院提交了《國家賠償申請書》，他申請賠償金額逾1,554萬元（約1,695萬港元），許琰瑋申請賠償金額則逾1,262萬元（約1,377萬港元）。通知稱，許琰瑋的申請符合法定立案條件，成都中院賠償委員會決定立案審理，但樊玥聰稱其目前尚未收到該通知。

樊玥聰實際控制的企業與成都移動存在流量統付業務合作，期間雙方因合同約定中的流量折扣是「7」折還是「1」折問題產生糾紛。成都中院2019年9月一審以合同詐騙罪判處樊玥聰有期徒刑11年，判處許琰瑋有期徒刑10年半。最終的無罪判決認為，案件屬於常見的買賣合同糾紛，並不符合詐騙罪構成要件。