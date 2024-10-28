可可西里餵野狼 熱心遊客幫倒忙

高鹽食物損健康 捕獵意欲被陰乾 可可西里位於青藏高原，是中國最大無人區及世界上原始生態環境保存最完美的地區之一，以壯美自然風光和獨特生態系統而聞名。穿越可可西里的109國道最近一年出現向人類乞討食物的野狼群，隨着網絡影片傳播，愈來愈多人帶來各種食物投餵，引發影響生態憂慮。

可可西里一隻野狼去年起在網上走紅，由於經常獲路經的司機和遊客餵食，牠不但愈來愈胖，還會向經過的車輛搖尾巴、露肚皮，撒嬌討食。有網民戲稱，牠數個月就從狼進化成狗。在人們投餵下，國道周圍討食的狼日增。有司機指出，之前看到的狼很瘦，慢慢後面投餵的人多了，狼也多了。可可西里森林公安局民警尼瑪紮西則指，曾遇到很多遊客餵狼，路基兩邊停了二十多輛車，不但令沿線交通擠塞，也構成很大危險。

專家表示，可可西里野狼原本多是由於疾病或殘疾，無法捕獵，才來到公路周邊有人類居住的區域覓食，但愈來愈多投餵愈發影響野狼的健康和捕食生存能力。中國科學院西北高原生物研究所研究員連新明指出，高鹽食物容易造成野狼的健康隱患。如果牠不太喜歡去捕捉野生動物，導致藏羚羊、藏原羚等野生有蹄類動物數量激增，或造成地表草覆蓋度降低、沙化等一系列生態學問題。

藏羚羊激增 致生態災難 三江源國家公園管理局等部門多次發布通告，嚴禁投餵野生動物，又設立標識牌、加強工作人員巡護勸阻等，不過尚未有設置懲戒措施。可可西里4.5萬平方公里，地廣人稀，給管理工作帶來很大的挑戰。本報綜合報道