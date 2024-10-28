兩岸國際

醉酒入室強吻鄰居友人 男子落網

男子凌晨闖入李女士家中。 男子凌晨闖入李女士家中。
男子凌晨闖入李女士家中。
【本報綜合報道】浙江蘭溪金華市一名女子日前留友人在家中過夜，期間對方被鄰屋一名醉酒男租客闖入強吻。蘭溪市公安局上周五通報，已抓獲男疑犯，正進一步偵辦案件。
凌晨翻窗入屋
事發於上周四，李女士稱當日凌晨2時許，39歲董姓疑犯突然翻窗入房，舌吻猥褻友人，令她嚇至生理性嘔吐。
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