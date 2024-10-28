潭美減弱登陸越南 內地續發預警防範

本年第20號颱風「潭美」已減弱為熱帶風暴，昨早在越南峴港與順化交界附近沿海登陸。登陸時中心附近最大風力9級（23米/秒），中心最低氣壓為990百帕。中國中央氣象台昨日繼續發布颱風藍色預警，指潭美仍持續帶來風雨，未來3天海南島、西沙、南海北部海域有暴雨。

持續帶來暴雨大風 海南島等地今明兩天降雨加強，部分地區有大暴雨、局地特大暴雨，累計降水量可達200至300毫米，局地400毫米以上。受冷空氣和潭美共同影響，南海中西部和西南部海域、瓊州海峽、北部灣、西沙群島、南沙群島西部以及廣東西部沿海、廣西沿海、海南島沿海將有6至7級大風、陣風8至9級。北部灣偏南海域風力可達8級、陣風10級。

康妮漸移台西北方 第21號颱風「康妮」（熱帶風暴級）中心於昨早5時，在台灣花蓮市東偏南方向約1,400公里的西北太平洋洋面上。中心附近最大風力8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕，7級風圈半徑300至450公里。預計康妮以每小時10公里左右速度向西偏北方向緩慢移動，明日轉向西北方向移動，靠近台灣東部海面，強度逐漸增強，最強可達強颱風級或超強颱風級（48至55米/秒，15至16級）。

受冷空氣和康妮共同影響，東海南部、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽將有6至8級、陣風9級的強風。受颱風環流影響，浙江東部、華南南部未來10天累計降水量有50至100毫米，部分地區超過200毫米。過去10天，青藏高原、西北地區東部、西南地區東部、江南東部及華南等地平均氣溫，較常年同期偏高1至3℃。本報綜合報道