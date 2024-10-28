慶祝教育環境與設施改善 柬埔寨首相感謝中方支持

【本報綜合報道】柬埔寨磅湛省賓起康中學上周六舉行中國援柬教育環境與設施改善項目慶祝儀式，首相洪瑪奈指柬中兩國是密不可分的鐵杆朋友，感謝中方對柬教育領域的支持，強調柬中傳統友誼是兩國和兩國人民的寶貴財富。

洪瑪奈與中國駐柬埔寨大使汪文斌共同出席儀式並致詞，汪文斌說稱中國政府為柬埔寨金邊、干丹、磅湛三省市26所高中和一所教師培訓中心建設教學、實驗和宿舍樓以及足球場、籃球場等基礎設施，並幫助柬方編制完善12年級信息技術教材，建設教育數據中心，開發國家考試數碼化資源，為柬提升中學教學質量作出積極貢獻。

中方已同意修復公路 汪文斌披露，中方已同意援助柬方實施7號公路水毀段修復北段和西哈努克污水處理廠項目，將同柬方抓緊辦理相關手續，推動項目早日開工。他表示，中方將堅定支持柬埔寨在洪瑪奈領導下加快推進國家建設發展。