印尼再驅離南海華船 周內第3次

【本報綜合報道】印尼上周一曾在南海爭議海域驅逐一艘中國海警船，指控對方干擾地震勘探作業。印尼海事安全局上周六表示，上周五再於南海爭議水域將中國海警船驅離，是一周內第3次。

華海警稱管轄範圍巡邏 印尼海事安全局公布的畫面顯示，印尼艦艇上周五下午尾隨中國海警5402船，指控對方當日再次進入印尼管轄區。中國海警局強調，他們是在其管轄範圍內巡邏。但印尼海岸防衞隊和海軍堅稱，該地區的印尼大陸架已獲得國際承認，印尼擁有開發和勘探該區自然資源的主權權利，不受任何國家干擾。

中國海警5402船上周一被指在未經許可下，進入廖內群島省附近的北納土納海域印尼專屬經濟區，干擾印尼國營石油公司旗下單位的調查活動，追蹤懸掛挪威國旗的印尼特許勘探船Geo Coral號。海警船上周三再度接近，同樣被驅離。印尼新任總統普拉博沃上周日宣誓就任，上周五在中爪哇山區馬格朗一所軍事學院召集軍訓，外界預料他可能會對中國在南海的作為採取更強硬姿態。