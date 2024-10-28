台軍磨練指揮應變 無間斷演習為期7天

兩旅實兵對抗 形式人力俱歷年之最 台海局勢緊張之際，台軍地面部隊上周六在中台灣展開大型演習。長泰19號演習為期7天6夜，24小時不間斷舉行，由兩個聯兵旅實兵對抗，強化夜間實戰訓練並磨練指揮參謀在多變戰場情景的臨機反應能力。

台灣陸軍旅級演習中斷6年後於去年恢復，對應北部第6軍團、中部第10軍團及南部第8軍團主辦，分別代號為長泰、長青及長勝。三者均為台軍地面部隊重要演習，區分紅藍軍對抗及統裁部等角色。裝甲第586旅（鍾山部隊）、機械化步兵第333旅（埔光部隊）在長泰19號演習中跨區實兵對抗。兩旅均為聯兵旅，前者隸屬第10軍團，後者屬於南部第8軍團序列。至於第6軍團，則擔任統裁部。

演習不論形式及出動兵力均為歷年之最，磨練聯兵旅指揮參謀、戰術戰法及連級戰鬥等。新制徵召訓練14天的後備軍人首次參與演習，將協助聯兵旅構築防禦陣地或掩護打擊部隊實施攻擊。首兩天演習是戰術機動演練，雙方已完成戰術集結、開設指揮所，並根據演習統裁部狀況誘導，執行作戰任務簡報，規劃與推演行軍路線。

第6軍團指揮官李天龍中將以統裁官身份表示，演習重點於實戰化訓練，以實兵、實車、實裝方式，結合各項戰術作為，期望強化部隊的機動性和實戰應變能力。並藉由統裁部輔助狀況發布，磨練各級指揮官用兵思維、部隊攻防演練、官兵戰鬥作為和狀況處置，同時運用海空軍、特戰、陸航及後備等部隊，以強化軍（兵）種聯合協同作戰效能。

解放軍機16架次越海峽中線 此外，台軍從昨早8時50分起，陸續發現解放軍蘇30、空警500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海活動，其中16架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南、東部空域，結合軍艦執行聯合戰備警巡。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置導彈系統適切應處。本報綜合報道