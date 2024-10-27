美大選民意接近 民主黨極度憂慮

美國總統選舉到了最後衝刺的時刻，民意調查顯示，兩位候選人的支持度非常接近，民主黨賀錦麗及共和黨特朗普在傳媒面前，已經用上了歇斯底里人身攻擊的手段。

賀錦麗最近被電視台主持人問及是否認為特朗普是法西斯主義者時，她堅決認為是，還說最認識他的人都這樣相信。而特朗普在公開場合面對群眾，亦表示賀錦麗是低智商的人。西方政治一向強調，民主選舉要在互相尊重及公平競爭下進行，但今次美國大選的候選人都已毫無道德底線，無論賀錦麗在參與民主選舉中標籤對手是法西斯，或是特朗普指有高學歷及專業工作表現的對手是低智商，都是嚴重違背常理以煽惑民眾的不當行為。

國際形勢 不利選情 這種行為背後的推動力，是因為雙方的民意支持度非常接近，致使不能不用盡正當及不正當的宣傳手段來貶低對方。《華爾街日報》及《華盛頓郵報》最新的民調均顯示，賀錦麗在7個搖擺州份中勝出4個；而政治新聞與民調數據聚合網站「真清晰政治」（Real Clear Politics）的民調則顯示，特朗普在這7個搖擺州份的支持度，都迎頭趕上超過賀錦麗。

執政民主黨對目前的選舉形勢非常憂慮，首先是執政黨本身擁有大量行政資源，以及可籠絡傳媒的權力，但竟然也未能取得民意上的領先。其次是國際形勢對拜登政府相當不利，包括以色列對加薩及黎巴嫩發動反人道的襲擊，近日更進襲伊朗報復，這都令民主黨尷尬。另外，在俄烏戰爭中，俄羅斯將全面擊潰入侵庫爾斯克州的烏克蘭軍隊，並在烏東節節勝利，拜登政府援烏不果，面目無光。以上這些都可以是壓垮賀錦麗的最後稻草。

一些政治分析家認為，民主黨自上兩屆大選面對特朗普以來，一直在削弱自己在群眾中的政治身份認同，一向被認為是自由主義、維護工人利益及農民福利的民主黨，愈來愈在「鐵銹地帶」及農業興旺的「太陽地帶」，被過去支持他們的中下階層白人所離棄，被指摘已淪為富人黨，這些中下階層白人轉而支持民粹主義者特朗普。當然，以巴戰爭的出現，亦使過去對民主黨死忠的左翼及阿拉伯裔選民非常憤怒，今次大選可能不再投票支持。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻