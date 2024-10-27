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紐約地鐵迎開通120周年
美國紐約地鐵（左圖）今日迎來了開通120周年紀念日，這一日亦被定為紐約市的地鐵日。為慶祝這個重要日子，紐約交通博物館等舉辦特展，以及懷舊列車巡遊活動。
1904年10月27日，紐約市第一條地鐵南北幹線正式通車（下圖），起點為位於百老匯的市政廳車站，終點站為145街車站。
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