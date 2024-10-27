全球去年排放571億噸溫室氣體 創新高

【本報綜合報道】聯合國環境規劃署（UNEP）上周四發報告指，2023年全球溫室氣體排放量比前年增加1.3%，達到創歷史新高的571億噸。

中國排放最多 達160億噸 報告稱，1990年以來全球溫室氣體總排放量增加趨勢沒有停止。排第一的中國排放160億噸，佔全球近30%，美國以59億噸緊隨其後。非洲各國以外二十國集團（G20）成員國佔全球排放量77%，日本2022年度排放量為11億噸。報告還評價G20各國提出的當下減排目標，認為日本實現2030年度比2013年度減排46%的目標可能性很小。

此外，全球平均氣溫已經上升1.1℃，日本今年夏季平均氣溫與去年持平，連續兩年出現最炎熱夏季。報告提到，各國提出的2030年減排目標迄今仍未達成，即使實現也預計將出現2.6至2.8℃升溫。《巴黎協定》旨在把氣溫升幅限制在工業化前水準以上1.5℃內，而報告指如果各國不加強應對措施，那麼本世紀全球平均氣溫升幅最大將達3.1℃。