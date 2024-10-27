日眾院今選舉 石破茂為奪議席 狂踩在野黨能力

赴東京多地拉票 籲將國家委託負責任者 日本國會眾議院選舉今天投票，聚點落在執政聯盟自民及公明兩黨能否保住過半議席。自民黨總裁、首相石破茂前天拉票時不忘質疑在野黨執政能力，強調不能把國家委託不負責任人士。立憲民主黨黨首野田佳彥呼籲選民透過手中一票，終結秘密政治。

是次眾議院選舉由1,344名候選人爭奪465個議席，其中289席來自單一選區，比例代表選區將產生餘下176席，預料翌日凌晨會有初步點票結果。任何政黨取得過半233席即可單獨執政，自民黨選前手握256席，公明黨亦有32席。

對自公兩黨獲過半議席有保留 為了爭取選民支持，石破茂昨天現身東京都多地。他前天分別前往青森縣及秋田縣展開街頭演說，期間批評在野黨主張政權更迭，不過就連與誰結盟，由何人出任首相，期望建設怎麼樣國家均完全不清楚。石破茂被問及自公兩黨能否獲得過半數議席時，他坦言「形勢非常微妙」。

日媒早前報道，自民黨仍向因捲入收受政治獻金回扣事件而未獲公認候選人之黨支部，發放2,000萬日圓（約102萬港元）活動費。對此，野田佳彥前天拉票時呼籲選民不要再支持自民黨。分析指，假如執政聯盟失去多數席位，石破茂在自民黨黨內地位或被削弱，甚至可能成為二戰後最「短命」首相。

擬列增自衞官待遇入下年預算 另外，石破茂前天在官邸召開改善自衞官待遇首次閣僚會議，要求在年內制訂對策，並列入2025年度預算案之中。他表示，為了讓自衞官能帶自豪感及榮譽感專注於極其重要國防任務，將構築萬全體制。除了改善待遇及工作環境，還要讓年紀不大便迎來退休自衞官發揮才智及技能，退休後也能在社會大顯身手。資料顯示，自衞官錄用率近年出現下跌，2023年度計劃錄用約1.96萬人，僅錄取創新低約一萬人，只及原先計劃目標大約一半，即使任期制自衞官候補生亦只錄用目標三成左右。本報綜合報道

石破茂