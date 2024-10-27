學者：賀錦麗特朗普均只鼓動固有選民

裴弼革

【本報訊】美國下月的總統選舉掀動國際政局，誰人入主白宮備受關注。香港中文大學全球政治經濟社會科學碩士課程主任裴弼革（Peter Beattie）教授日前接受本報訪問時指出，無論民主黨賀錦麗陣營抑或共和黨代表特朗普均集中鼓動固有選民，搖擺選民隨時左右大局。

裴弼革稱，賀錦麗及特朗普陣營均關注旗下固定支持者，試圖最大限度地提高強烈傾向民主黨或共和黨選民投票率。例如，從賀錦麗競選活動重點可見，她較少關注具體政策，而是較為聚焦說明特朗普針對特定選民，如非「白人」、同性戀社群及女性群體等構成的潛在威脅。至於特朗普同樣較少關注具體政策，反而重點關注賀錦麗及其所謂「社會主義」意識形態如何威脅經濟。雙方均無提出受廣泛認可政策吸引更龐大選民群體，即是那些通常不投票及不傾向任何主要政黨人士。

在美國，當地大多數選民都是「不可靠選民」，即不會投給任何一個黨派候選人，甚至根本不會投票。裴弼革指出，特朗普2016年勝選很大程度歸功於習慣不投票人士打破過往做法，不過在是次總統選舉，雙方都把注意力集中鼓動固有選民，其中賀錦麗陣營試圖吸引部分對特朗普反感的共和黨選民，而特朗普則嘗試奪取民主黨勞工階級選民選票。

普通人隨時左右大局 談及中間派選民會否成為「造王者」時，裴弼革認為這取決於「中間派」定義。他提出對政治最不感興趣及極少關注相關事件人士才是真正「造王者」或搖擺選民，已故美國政治學家康弗斯（Philip Converse）就把此類選民形容為「時代的本質」（nature of the times），亦即是普通人，他們對政治沒有太大興趣，亦不太了解政治，只是偶爾在選舉中投票，當他們感覺國家表現良好時，會投給執政者所屬政黨，相反感覺國家表現不佳時，就會投給反對派政黨。

特朗普 賀錦麗