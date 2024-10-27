疑派兵赴俄戰區 朝稱符國際法規範

美日韓國安高層開會 嚴重關切平壤舉動 針對平壤派兵赴俄邊境戰區傳聞，北韓前天首度表明立場，外務省負責俄羅斯事務副外相金正奎受訪時表明，如存在上述情況，亦屬符合國際法規範行為。美國白宮同日公布，美國、日本及南韓國家安全顧問在華盛頓開會，對北韓派兵到俄表示嚴重關切。

官員指毋須確認真偽 金正奎前天接受北韓官媒朝中社提問時稱，他注意到國際新聞界製造平壤向俄派兵的輿論，不過外務省不會直接參與國防省事務，故無需要確認傳聞真偽。惟他之後提到，假如外媒相關報道為真：「我認為那應該是符合國際法規範的行為，而且覺得那些想要將其說成非法的勢力是肯定會存在的。」

美國國家安全委員會發言人柯比指出，美國政府未有可靠情報指明北韓士兵動向，相信他們或被派往俄羅斯庫爾斯克地區。南韓韓聯社則指，金正奎言論等同承認朝方派兵援俄攻烏傳聞屬實。

除了金正奎，北韓外務省對外政策室長昨天亦透過朝中社發表談話，批評美方反朝軍事對抗試圖愈來愈公開化，包括與日韓兩國舉行聯合訓練及軍演，以及派遣核動力航母喬治華盛頓號打擊群駛向朝鮮半島周邊等，明顯威脅及嚴重挑釁地區安全，對此予以強烈譴責。

美日韓允辦首腦會談 另一邊廂，美國國家安全顧問沙利文、日本國家安全保障局局長秋葉剛男及南韓國家安保室室長申源湜前天在美國華盛頓舉行會談。他們指摘俄羅斯非法戰爭影響跨越歐洲，蔓延至印太地區，促請俄朝停止軍事合作，同時就推進協調舉行首腦會談一事達成一致意見。

此外，沙利文等人亦強烈反對中國在東海及南海單方面嘗試改變現狀，並重申決心維持基於國際法海洋秩序，還強調保持台海和平穩定重要性。美國11月5日舉行總統選舉，翌年1月將完成政權交接，眾人商定美日韓合作在美國新政府上台後不會倒退。沙利文分別與秋葉剛男及申源湜舉行會談時提及，美方願與石破茂政權合作推動強化兩國同盟，以及華府防衞韓方決心不會動搖。本報綜合報道