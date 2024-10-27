拜登聽取襲擊簡報 美否認參與

奧斯汀

【本報綜合報道】美國總統拜登上周五在特拉華州度假期間，已聽取以色列襲擊伊朗行動的簡報。有美國官員表示，事前收到以色列提醒，但美方沒有參與其中。

白宮官員透露，拜登的顧問不打算在戰情室開會。除了拜登外，副總統賀錦麗亦聽取簡報，兩人密切關注事態發展。一名匿名美國高官指，拜登和美國國安團隊最近數周與以色列合作，鼓勵以方採取有針對性、相稱且平民傷害風險較低的應對措施，就如剛發生的報復行動一樣。美國國家安全委員會發言人薩維特表示，美方已敦促伊朗停止攻擊以色列，以免陷入無休止戰鬥，緩解中東緊張局勢。

美以防長通話 稱加強武力態勢 美國國防部長奧斯汀、以色列國防部長加蘭特已通電話交談，但未知是在以色列報復行動事前或事後。美國國防部發言人賴德指出，奧斯汀在通話中重申美國對以色列安全和行使自衞權的堅定承諾。奧斯汀強調，面對伊朗和其支持的恐怖組織威脅，美國將加強武力態勢，保護美國人員、以色列和地區合作夥伴，並決心防止任何利用緊張局勢或擴大影響力行為。