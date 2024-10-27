以色列大報復炸伊朗 毀多地軍事設施兩兵亡

包括導彈生產單位 德黑蘭稱一切正常 以色列昨日凌晨展開報復行動，空襲伊朗首都德黑蘭等地多個軍事目標，但未針對石油和核設施。德黑蘭防空系統攔截多個來襲目標，傳出多次爆炸聲。報復行動於天明前結束，伊朗軍方證實兩名士兵死於以色列襲擊，堅稱防空任務成功。

以色列國防軍證實，精確打擊伊朗境內軍事目標，報復對方連月以來持續攻擊。以色列總理內塔尼亞胡、國防部長加蘭特坐鎮國防軍地下總部，指揮打擊行動。以色列國防軍總參謀長哈列維、空軍司令巴爾，則在地下的空軍指揮與管制中心監督。

警告伊朗勿犯錯升級局勢 以軍根據情報空襲伊朗導彈生產設施，設施曾製造伊朗去年向以色列發射的導彈。同時，以軍襲擊伊朗地對空導彈及額外空中能力，執行任務的飛機全數安全返航。以色列國防軍發言人哈加里表示，已履行使命並完成對伊朗襲擊的回應。他警告假如伊朗犯錯導致局勢新一輪升級，以軍有義務回應。以軍有能力和決心採取果斷行動，並做好防守與進攻準備，保衞國家及人民。

伊朗塔斯尼姆通訊社稱，德黑蘭一切狀況正常，沒有發生火災，否認煉油廠爆炸的說法。通訊社援引靈通消息人士指，伊朗保留回應以色列襲擊的權利，將做出相應回應。法斯通訊社指出，以色列明顯針對德黑蘭西部和西南部數個軍事基地施襲。黎巴嫩貝魯特廣場電視台報道，以色列的襲擊僅對目標伊朗省份軍事基地造成有限損害。

伊朗譴責襲擊屬挑釁冒進 伊朗防空部隊表示，以色列襲擊德黑蘭、胡齊斯坦省和伊拉姆省的軍事基地，防空部隊擊退大部分攻擊。伊朗國家防空總部譴責以色列的襲擊是挑釁和冒進，但沒有提及可能報復，堅稱襲擊影響有限。美國新聞網「Axios」援引消息透露，以色列事前曾透過多個第3方國家發出訊息，警告伊朗不要對空襲作出回應。如果伊朗報復造成以色列平民傷亡，以色列將再次發動攻擊。

中方籲在伊朗公民減外出 中國駐伊朗大使館表示，近日伊朗與以色列衝突升級，伊朗安全情勢複雜。使館提醒在伊朗的中國公民和機構密切關注當地安全形勢發展，提高警惕，注意安全，減少不必要外出，切實加強安全風險防範和應急準備，遠離人員密集和敏感地區。如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐伊朗使領館聯繫尋求協助。本報綜合報道