不足4萬公僕位招手 325萬人報考爭崩頭

無「專業」限制個個得 熱門職缺「萬裏挑一」 明年的國家公務員考試（國考）上周四傍晚6時結束報名，計劃招錄3.97萬人，吸引超過325萬名考生報名，報考數字刷新歷史新高。一眾崗位中，來自中華職業教育社聯絡部的其中一個職位最受歡迎，該崗位僅招錄一人，卻吸引逾1.6萬人報名。

已連續7年現擴招 是次國考報名人數比起去年增加逾34萬人，不過招錄人數僅較去年增加160人，呈現連續7年擴招趨勢，公共科目筆試12月1日在全國各直轄市、省會城市、自治區首府及部分城市同時舉行。若要數到競爭最激烈崗位非中華職業教育社聯絡部旗下其中一個職位莫屬，該職位招錄專業要求極其寬泛，例如最低只需學士學位學歷，不限哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學或管理學專業，無基層工作限制及戶籍限制，全國考生均具報名資格，難怪形成「萬裏挑一」現象。

163個職位無人申請 有專家解釋，由於上述崗位限制條件少，僅限制專業，偏偏專業範圍較大，等同沒有限制，再加上考生普遍看好職業教育發展前景，因此極受考生歡迎。另有學者解釋，熱門崗位報名門檻較低及條件寬鬆之餘，一部分考生以試一試心態報名，只希望可報名過審，參加考試。

縱使報名者眾，少數職位偏偏無人問津。截至接近截止階段，163個崗位無人提交報考申請，佔總職位數目0.7%。經查，其中110個職位要求考生擁有服務基層項目工作經歷，需要大學生村官、三支一扶、特崗教師、大學生志願服務西部或在軍隊服役5年相關經歷，政治面貌要求黨員或者共青團員。由於符合條件考生較少，崗位難免無人問津。

若從區域來看，是次國考報名人數最多地區是北京市及廣東省，均超過25萬以上，競爭最激烈省區市卻是西藏自治區，競爭比接近150比1，激烈程度比起北京及天津市更甚，更是遠高於傳說中的「考公大省」山東、江蘇及浙江。本報綜合報道