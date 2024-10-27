男子稱祖傳雕像 遭縣府取走逾30年

【本報綜合報道】陝西省商洛市洛南縣一名男子聲稱，自家兩尊祖傳雕像多年前被騙後報警尋回，卻遭政府違規收繳。他上周三交代最新進展時指，縣公安局否認與事件有關，而縣政府信訪事項覆查覆核委員會則認為洛南縣文旅局出具的意見書稱涉事雕像為打擊倒賣，答覆內容不清，辦理程序不規範，退回重新處理，不過至今未獲答覆。

俞先生介紹，兩尊祖傳雕像1989年底被一人以帶雕像去拜九山可治好其父頑疾為由騙走，家人半年後報警，最終獲警方搜出，卻未立即交還，而是保留約半年後移交縣博物館，經鑑定屬於明代三級銅佛像。此後30多年，他一直與多方溝通，既未取回雕像，也未收到補償。

文旅局指打擊倒賣案收繳 俞先生指，縣公安局調查後，8月時澄清當初未收繳涉案雕像，找不到相關檔案紀錄，事件為文旅局一手操作，與警方無關。

縣文旅局早前回覆，涉事雕像是1990年警方打擊文物倒賣案件收繳物品，自然劃歸國有移交縣博物館收藏，加上經調查雕像屬於當地一間廟，不應視為俞先生家產。